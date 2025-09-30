İzmir'de elektrik faciası davasında mütalaa açıklandı: İstenen cezalar belli oldu

İzmir'de 12 Temmuz 2024'te gerçekleşen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği elektrik faciasında şüphelilerin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada 9 sanığın berati ve 30 sanığın cezalandırılması talep edildi. 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 44 yaşındaki İnanç Öktemay ile 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği davada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. 30 sanık için bilinçli taksitle ölüme neden olma suçundan hapis cezası, 9 sanık için ise beraat talep edildi.

İzmir'de, 12 Temmuz 2024’te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı. Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı. Keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, tutuklu sanıklardan İZSU altyapı kanal işçisi Barış Sevgili ve sağlık sorunları sebebiyle Gediz arıza yönlendirme ekibinden Yavuz Üner'in tahliyesine karar verildi. 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi.