Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 97'ye yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 42 kişi daha yaşamını yitirdi.

Abone ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden bombardımanları sonucunda can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Bakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 ölü ve 190 yaralı getirildi. Bu son kayıplarla birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 66 bin 97'ye, yaralı sayısı ise 168 bin 536'ya yükseldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozmasından bu yana geçen sürede 13 bin 229 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, insani krizin derinliğini gösteren bir detaya daha dikkat çekti. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 576'ya, yaralananların sayısının ise 18 bin 873'e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, teyit edilen bu ağır bilançonun yanı sıra, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu uyarısını yineledi.