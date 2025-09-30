Gazze planında Türkiye detayı! Katar açıkladı

Türkiye, Katar'da bugün Gazze için gerçekleşecek olan ara buluculuk toplantısına katılacak. Katar'daki toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Gazze planı

Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtmişti.