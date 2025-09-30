Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak

BIST 10.981
Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirme iddiasıyla "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın ikinci duruşması yarın görülecek. İlk duruşmada sanata dünyasından çok sayıda ünlü isim destek için adliyeye gelmişti.

Televizyon ve sinema sektörünün tanınmış menajerlerinden Ayşe Barım, ağır siyasi suçlamalarla yargılandığı davanın ikinci duruşması için yarın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Barım, menajerliğini yaptığı sanatçıları 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği iddiasıyla "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Ayşe Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın 7 Temmuz’da görülen ilk duruşması, sanat camiasının yoğun ilgisine sahne olmuştu. Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel ve Bergüzar Korel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, Barım’a destek olmak için adliyeye gelmişti.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Ayrıca, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Nejat İşler gibi isimler hakkında, adliyede hazır bulunmalarına rağmen, usulen zorla getirilme kararı çıkarılması da tartışma yaratmıştı. Yarın görülecek duruşmada, tanıkların dinlenmesi ve Barım’ın tutukluluk halinin değerlendirilmesi bekleniyor.

