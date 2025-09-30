CHP'li vekiller Bolu'da kampa giriyor

CHP, yeni yasama yılı için geleneksel milletvekili kampını, 3-5 Ekim tarihleri arasında Bolu Abant'ta düzenleyecek. Kampın gündeminde ise 39. Olağan Kurultay hazırlıkları, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve Meclis'teki komisyon çalışmaları yer alacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleşecek kamp öncesinde ise 3 Ekim Cuma akşamı Bolu Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yapılacak.

CHP milletvekilleri, yeni yasama döneminin yol haritasını belirlemek üzere Bolu Abant'ta kampa giriyor. Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki üç günlük kampta, partinin öncelikli gündem maddeleri ve 2026 yılı bütçesi gibi konular ele alınacak.

CHP’nin kampı, 3-4-5 Ekim’de, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta bir otelde yapılacak. CHP Lideri Özel ve milletvekilleri, 3 Ekim Cuma günü, Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kampın gündeminde 2025-2026 yasama yılı boyunca milletvekillerinin ve partinin yol haritası, kasım ayında yapılması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay olacak.

CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutukluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak yürütülen konser soruşturması, ilçe ve il mitingleri, TBMM’de faaliyet yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile 2026 yılı bütçesi de kamptaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu farklı bir ilde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi de kampın yapılacağı Bolu olacak. Buna göre, kamptan önce 3 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan miting, saat 18.00’de Kent Meydanı’nda yapılacak.

CHP Lideri Özel, 59’uncu mitingde Bolulu vatandaşlarla bir araya gelecek.