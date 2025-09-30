BIST 10.981
DOLAR 41,58
EURO 48,86
ALTIN 5.145,39
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan "kökünü kurutacağız" demişti! 30 Hesaba erişim engeli geldi

Erdoğan "kökünü kurutacağız" demişti! 30 Hesaba erişim engeli geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği "Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız" mesajı sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından yasadışı bahis ve sanal kumar belasının kökünü kurutma kararlılığını dile getirdi.

Erdoğan "Daha önceki kabine toplantımızda yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılığımızı ifade etmiştim. İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. MASAK, güvenlik teşkilatı ve yargı teşkilatımız bu süreci zaten takip altına almıştı" ifadelerini kullandı.

REKLAM KURULU'NDAN 30 HESABA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.

İÇERİKLER ÇIKARILMAZSA HESAPLAR KAPATILACAK

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon
MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak
Trendyol 1. Lig'de 10-14. hafta maçlarının programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 10-14. hafta maçlarının programı açıklandı
Yanlışlıkla çalınan alarm 14 öğrenciyi hastanelik etti
Yanlışlıkla çalınan alarm 14 öğrenciyi hastanelik etti
Sivas’ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Sivas’ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor
Gazze planında Türkiye detayı! Katar açıkladı
Gazze planında Türkiye detayı! Katar açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı
Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye yükseldi
İki büyük ilde su krizi! Sadece 6 günlük suyu kaldı
İki büyük ilde su krizi! Sadece 6 günlük suyu kaldı
Özgür Özel'den Gazze planına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Gazze planına ilişkin açıklama