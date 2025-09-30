Erdoğan "kökünü kurutacağız" demişti! 30 Hesaba erişim engeli geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği "Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız" mesajı sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yapılan Kabine toplantısının ardından yasadışı bahis ve sanal kumar belasının kökünü kurutma kararlılığını dile getirdi.

Erdoğan "Daha önceki kabine toplantımızda yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılığımızı ifade etmiştim. İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. MASAK, güvenlik teşkilatı ve yargı teşkilatımız bu süreci zaten takip altına almıştı" ifadelerini kullandı.

REKLAM KURULU'NDAN 30 HESABA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesapla ilgili erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi.

İÇERİKLER ÇIKARILMAZSA HESAPLAR KAPATILACAK

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.