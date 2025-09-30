BIST 10.981
Öfkesine hakim olamamıştı! Nejat İşler'e kafa atan muhabir işten atıldı...

Nejat İşler’in küfür etmesi üzerine ünlü oyuncuya kafa atan magazin muhabiri Tarık Eker, işten atıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında muhabirlerin sorularına sinirlenen Nejat İşler’in küfrettiği anlar kameralara yansımış, bunun üzerine muhabir Tarık Eker oyuncuya kafa atmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve tepki toplamıştı.

Beyaz TV yollarını ayırdı

Yaşananların ardından Beyaz TV, Eker ile yollarını ayırdı. Muhabir, sosyal medya hesabından “Beyaz Magazin” ibaresini ve programla ilgili fotoğrafları kaldırdı. Beyaz TV’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dernekten sert tepki

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Basın mesleğinin onurunu zedeleyen, taciz boyutuna varan tavırlar gazetecilikle bağdaşmamaktadır. Gazeteci, her koşulda muhatabının iradesine saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Nejat İşler’in küfürlü dili ve şiddete varan anlarının da kabul edilemez olduğu belirtilerek, tarafların topluma kötü örnek teşkil eden davranışlarının kınandığı vurgulandı.

'Sinirlerime hakim olamadım'

Tarık Eker ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nejat İşler’in hem kendisine hem de kızına küfrettiğini öne sürerek, “Sinirlerime hâkim olamayarak o tepkiyi verdim” ifadelerini kullandı.

