20 maddelik barış planı masada! ABD Başkanı Trump, Hamas’a 3 gün verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 gün olduğunu belirtti. Trump "Eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Abone ol

Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

"Çok üzücü bir son olacak"

Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.

"Çok tehlikeli"

Öte yandan Trump, Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hal aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.