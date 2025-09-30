BIST 10.981
HABER /  DÜNYA

20 maddelik barış planı masada! ABD Başkanı Trump, Hamas’a 3 gün verdi

Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 gün olduğunu belirtti. Trump "Eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

"Çok üzücü bir son olacak"

Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.

"Çok tehlikeli"

Öte yandan Trump, Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hal aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

