Son 24 saatte 42 ölü! İsrail ordusu havadan broşür attı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik kara harekâtı kapsamında, Gazze kentinde havadan attığı broşürlerle sivilleri şeridin güneyine gitmeleri konusunda uyardı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak, 66 bin 97'ye yükseldi.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 ölü ve 190 yaralının ulaştığı belirtildi.
