Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim: Süre uzatılmayacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilmesi için belirlenen tarihin haftalar öncesinde 31 Ekim'e uzatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücülere, sürenin daha fazla uzatılmayacağını aktardı.

Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüler için süre uzatılmıştı. Eski sürücü belgelerinin indirimle yenilenmesi işlemleri için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi.

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirildi.

YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlenirken, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Ekim 2025'e çekildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihin ertelenmeyeceğini bildirdi.

Son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, daha sonrasında ehliyetlerini yenileyecek vatandaşların indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacağını vurguladı.

"SON TARİH 31 EKİM"

Uzatma kararıyla taleplerin düştüğünü kaydeden Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerini yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır.

"UZATMA KARARIYLA TALEPLER DÜŞTÜ"

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

"HALA 2,3 MİLYON VATANDAŞ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR"

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.