Peygamberler hakkında küfürlü şakalar yapan Egemen Şimşek'e tutuklama

Peygamberler hakkında küfürlü şakalar yapan Egemen Şimşek'e tutuklama

Komedyen Egemen Şimşek, Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfürlü şakalar yaptı. Tepki çeken ve gözaltına alınan Şimşek, tutuklandı.

Sosyal medyada dini değerlere yönelik skandal ifadelerle şakalar yapan Egemen Şimşek'in videosu gündem oldu. 

Komedyen Egemen Şimşek, Peygamberler Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfürlü şakalar yaptı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Videonun yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı, sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın tutuklanmasını talep etti.

GÖZALTINA ALINDI

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma üzerine Egemen Şimşek, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayımlanan Soğuk Savaş programında Hz. Muhammed’e (sav) yönelik skandal ifadeler kullanılmış, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

