İngilizler milli yıldız için tam 120 milyon Euro ödemeye hazır

Premier Lig ekibi Arsenal, Kenan Yıldız için resmi temaslara başlarken Juventus milli oyuncu için en az 120 milyon Euro bonservis bekliyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 11 kez skor katkısı yapan Kenan Yıldız, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Bu performansıyla Premier Lig ekiplerinin iştahını kabartan milli futbolcu için Arsenal'in ısrarı sürüyor.

ARSENAL, KENAN İÇİN RESMİ TEMASA GEÇTİ

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus ile resmi temasa geçti. İngiliz ekibi ayrıca, futbolcunun Premier Lig'de oynamak isteyip istemediğini öğrenmek için Kenan Yıldız cephesinin de nabzını yokluyor.

DEĞERİNİN 120 MİLYON EURO'YA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız'ı 80 ila 100 milyon euro arası bir bedelden aşağı bırakmayacağı net bir şekilde belirtiliyor. Yaz transfer döneminde yaşanacak olaylar ve Dünya Kupası gibi faktörlerin futbolcunun değerini 120 milyon euroya kadar çıkaracağı ifade ediliyor.

TARİHE GEÇECEK

Arsenal'den an itibarıyla Juventus'un belirlediği rakama cevap vermesi bekleniyor. İngiliz ekibinin bu rakamlara transferi bitirmesi durumunda Kenan Yıldız, bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

JUVENTUS BU RAKAMLARIN ALTINA İNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan bu rakamlara çıkılmaması durumunda Juventus'un Kenan Yıldız'ı kesinlikle bırakmayacağı ve takımı onu merkeze alarak kuracağı aktarıldı. Ayrılığın gerçekleşmemesi durumunda İtalyan ekibinin, milli futbolcunun 2029'da bitecek sözleşmesini iyileştirmek için harekete geçeceği belirtildi.