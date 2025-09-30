BIST 11.012
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa SK'ye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilerek, daha önce el koyma tedbiri uygulanarak kayyım ataması yapılan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair kuvvetli şüphe oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. şirketlerine; ayrıca Can Holding ile bağlantılı olarak, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ve Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. isimli şirketlere kayyım atandı.

ŞİRKETLER ARASINDA KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DE VAR

Kayyım atanan şirketler arasında, Turgay Ciner'e ait olan Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin de olduğu görüldü.

