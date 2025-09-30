BIST 11.012
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 7. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 7. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maç ise Fatih Karagümrük - Trabzonspor oldu.

Karadeniz ekibinin deplasmanda 4-3'lük skorla kazandığı maçtaki penaltı pozisyonu kayıtlarda yer aldı. 

ONUACHU'NUN PENALTI POZİSYONU

- VAR: Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.

- Mehmet Türkmen: Tamam geldim.

- VAR: İlk ele değdiği an.

- VAR: Şimdi bir açım daha var.

- Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum.

- Mehmet Türkmen: Uzun süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim.

- Mehmet Türkmen: El nedeniyle penaltı iptali öneriyorsun galiba bana.

- VAR: Evet.

- Mehmet Türkmen: Diğer açıdan bakabilir miyim?

- Mehmet Türkmen: Eli doğal konumda. Elle oynama yok. Penaltıyla başlayacağım.

- VAR: Topu bu bir hücum elle oynama.

