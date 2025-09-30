BIST 11.012
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.144,29
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Abone ol

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Akbaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Akbaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat İskelesi'nde emniyete alındı."

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
İngilizler milli yıldız için tam 120 milyon Euro ödemeye hazır
İngilizler milli yıldız için tam 120 milyon Euro ödemeye hazır
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonunda ikinci dalga: 4 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonunda ikinci dalga: 4 tutuklama
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Türkiye'den 8 maddelik bildiri
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Türkiye'den 8 maddelik bildiri
O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
İşgalci İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
İşgalci İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim: Süre uzatılmayacak
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim: Süre uzatılmayacak