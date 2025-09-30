Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.Abone ol
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Akbaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Akbaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat İskelesi'nde emniyete alındı."