BIST 11.012
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.144,29
HABER /  SPOR

FIFA'dan şoke eden İsrail kararı

FIFA'dan şoke eden İsrail kararı

UEFA, İsrail’i Avrupa kupaları ve uluslararası turnuvalardan men etmeyi oylamaya hazırlanırken, FIFA ise Dünya Kupası için böyle bir adım atmaya yanaşmadı. The Guardian’ın haberine göre UEFA’nın alacağı olası karar yalnızca kendi organizasyonlarıyla sınırlı kalacak.

Abone ol

Filistin halkına yönelik soykırımı sonrası bütün dünyanın tepkisini toplayan katil İsrail'in milli takım ve kulüpler bazında spor müsabakalarından men edilmesi için çalışmalar sürüyır.

UEFA, İsrail'in Uluslar Ligi, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili oylama gerçekleştireceği bilgisi kısa süre önce paylaşılmıştı.

Oylamadan men kararı çıkarsa İsrail erkek ve kadın milli takımları Uluslar Ligi'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

FIFA'DAN SKANDAL KARAR

The Guardian'ın haberine göre, UEFA'nın aksine, FIFA, İsrail'i Dünya Kupası'ndan men etmeye yanaşmıyor.

Bu sebeple, İsrail sadece UEFA'nın kontrolündeki müsabakalardan men edilecek.

Dünya Kupası konusunda UEFA'nın FIFA ile işbirliği içinde bir duruş sergileyeceğini belirten The Guardian, UEFA'nın kendi kararı doğrultusunda İsrail'i Dünya Kupası elemelerinden men etmesinin politik anlamda karmaşık bir karar olması sebebiyle bundan sakındığını da yazdı.

Kısacası, UEFA men kararı alsa bile Dünya Kupası elemelerinde bu men kararının geçerliliği olmayacak.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada e Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
İngilizler milli yıldız için tam 120 milyon Euro ödemeye hazır
İngilizler milli yıldız için tam 120 milyon Euro ödemeye hazır
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonunda ikinci dalga: 4 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonunda ikinci dalga: 4 tutuklama
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Türkiye'den 8 maddelik bildiri
Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Türkiye'den 8 maddelik bildiri
O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi