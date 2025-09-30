BIST 11.012
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Eski Devlet Başkanı olan babası Laurent-Desire Kabila da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mahkeme, Kabila'yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu buldu.

Kabila'nın gıyabında verilen idam kararında eski liderin, Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği ifade edildi.

Mahkeme, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

KABİLA KİMDİR?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila’nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016’da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kalmıştı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika’ya yerleşmişti.

