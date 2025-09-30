BIST 11.012
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.144,29
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail birliklerini hedef aldıklarını açıklarken saldırıda askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Abone ol

Gazze'de Hamas ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.  Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir okulun içinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerine sıfır mesafeden açılan ateş sonucu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

TANK HAVAYA UÇURULDU

Aynı yerde İsrail'e ait iki askeri araca vakum bombaları atıldığı, "Merkava" tipi bir tankın da başarıyla havaya uçurulduğu ifade edildi.

Olayın ardından ölü ve yaralıları almak için bölgeye İsrail helikopterlerinin acil iniş yaptığı aktarıldı.

PAZAR GÜNÜ DE HEDEF ALINMIŞ

Kassam Tugayları, pazar günü de Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde 10. Cadde yakınlarında İsrail'e ait "Merkava" tipi bir tankı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti
FIFA'dan şoke eden İsrail kararı
FIFA'dan şoke eden İsrail kararı
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibine kayyum atandı