Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermesi için Hamas’a 3-4 gün süre tanıdı. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Hamas’ın teklifi kabul etmemesi halinde “çok üzücü bir son” olacağını belirten Trump, esirlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 gün olduğunu belirtti.

Trump, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirten Trump, "3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." dedi.

Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini ifade ederek, Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" söyledi.

Öte yandan Trump, Venezuela'nın "çok tehlikeli" bir hal aldığını belirterek, bu ülkeyle ilgili neler yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini dile getirdi.

Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucuyla yüklü olduğunu belirttiği gemileri vurduklarını hatırlatarak, bunu yaptıktan sonra ABD'ye "su yoluyla uyuşturucu girişinin" olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

