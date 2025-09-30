BIST 11.012
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında



İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki iki direğe izinsiz pankart asan 6 şüpheli gözaltına alındı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki 2 direğin arasına izinsiz pankart asılmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde izinsiz pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle kamu düzeni ile devlet otoritesini sarsmaya çalıştığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen 6 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

