BIST 11.012
DOLAR 41,58
EURO 48,82
ALTIN 5.157,89
HABER /  DÜNYA

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek için İsrailli bakanlarla bir araya geldiği kabine toplantısında aşırı sağcı bakanların itirazıyla karşılaştı.

Abone ol

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın ateşkes önerisine sert şekilde muhalefet ederek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

BEN-GVİR’DEN ANLAŞMAYA SERT TEPKİ

İmzalanacak anlaşmanın İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını öne süren Ben-Gvir'in, anlaşmayla İsrail'in belirlediği hedeflere ulaşamayacağını, bölgeye güvenlik için üçüncü bir tarafın gireceğini, İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini belirterek "Kutlamanızı bozduğum için üzgünüm." dediği aktarıldı.

Ben-Gvir, Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında yerinden etme ve Gazze'yi ilhak planlarının ne olacağını sorarak anlaşmanın Filistin Devleti için potansiyel taşıdığını söyledi.

NETANYAHU, KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ KONUŞTU

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD dönüşü katıldığı kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, anlaşmanın detaylarını hükümete açıklayacağını belirtti.

İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini, Filistin Devleti'nin kurulmayacağını dile getiren Netanyahu'nun, kabine açılışında bunlara değinmemesi dikkati çekti.


Netanyahu, Washington'da, ABD Başkanı Trump ile "tüm esirlerin serbest bırakılması" ve "savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi" için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardığını ve kabine üyelerine daha ayrıntılı bir rapor sunacağını belirtti.

Tartışmalı İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü ataması konusunda da bilgi veren Netanyahu, David Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak atayacaklarını söyledi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti
FIFA'dan şoke eden İsrail kararı
FIFA'dan şoke eden İsrail kararı
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale'de Boğaza sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı