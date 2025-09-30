Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!

İtalya'dan ardı ardına Sumud Filosu ile ilgili açıklamalar geldi. Başbakan Meloni "Gazze yardım filosu artık durmalı" derken, Dışişleri Bakanı Tajani, donanmanın, durmaması halinde filoya eşlik etmeyeceğini söyledi.

Abone ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı. Meloni, "Gazze yardım filosu artık durmalı. Başka türlüsü barışın önünde engel teşkil etme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'DEN ŞİDDETE BAŞVURMAMALARINI İSTEDİM"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da LA7 kanalında katıldığı bir yayında, filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu belirterek, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

"ASKERLİĞİMİZİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMALIYIZ"

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise “Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız" diye konuştu.

YARDIM İÇİN FIRKATEYN GÖNDERİLMİŞTİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti. İspanya da filonun güvenliği için bir donanma gemisi göndereceğini açıklamıştı.