BIST 11.012
DOLAR 41,58
EURO 48,82
ALTIN 5.157,89
HABER /  DÜNYA

Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı

Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı

ABD medyası, Türkiye, Katar ve Mısır’ın, Hamas'a Trump'ın Gazze planını kabul etmeye çağırdığını bildirdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede açıkladığı Gazze planına Hamas'ın yanıtı bekleniyor.

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'IN HAMAS'A 'TEKLİFİ KABUL ET' ÇAĞRISI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD basınından Axios'ta yer alan son dakika haberine göre, arabulucu ülkelerden Türkiye, Katar ve Mısır'ın, Hamas'a İsrail'in onayladığı Gazze planını kabul etmesi için çağrı yaptığı öne sürüldü.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.

Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Takım arkadaşına tokat atmıştı! Caner Erkin'in cezası açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti
Askeri mahkeme, eski cumhurbaşkanını idama mahkum etti