Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı

ABD medyası, Türkiye, Katar ve Mısır’ın, Hamas'a Trump'ın Gazze planını kabul etmeye çağırdığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede açıkladığı Gazze planına Hamas'ın yanıtı bekleniyor.

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'IN HAMAS'A 'TEKLİFİ KABUL ET' ÇAĞRISI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD basınından Axios'ta yer alan son dakika haberine göre, arabulucu ülkelerden Türkiye, Katar ve Mısır'ın, Hamas'a İsrail'in onayladığı Gazze planını kabul etmesi için çağrı yaptığı öne sürüldü.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.

Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.