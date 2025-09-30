Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 3'e yükseltirken Liverpool ise 3 puanda kaldı.
Devler Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, 22 Ekim'de İstanbul'da Bdo/Glimt'i konuk edecek.
Galatasaray 1 - 0 Liverpool
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.
90'Maçın sonunda en az 8 dakika daha oynanacak.
89'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem penaltıyı iptal etti.
8'Galatasaray ceza sahasında Konate yerde kaldı. Liverpool penaltı kazandı.
81'Liverpool bu dakikalarda Galatasaray yarı sahasında boşluk bulmaya çalışıyor.
58'Barış Alper sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top taça çıktı.
54'Uzaklaştırışan topta savunma arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Alisson'u geçemedi.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Osimhen ceza sahasına girerken ceza yayı içinde yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.
45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
33'Orta alanda oluşan karambolde Osimhen sağ çaprazda topu bir anda önünde buldu. Alisson'un ileride olduğunu gören Osimhen'in aşırtma vuruşunda kaleci son anda topu çıkarmayı başardı.
29'Savunmanın hatasında ceza sahasında topla buluşan Osimhen sol taraftan kale önüne ortaladı. Müsait pozisyonda berkleyen İlkay'dan önce savunma araya girerek topu kornere yolladı.
24'Kerkez kullandığı serbest vuruşta pasını orta alandaki arkadaşına verdi. Sol kanata taşınan topta Szoboszlai içeri ortaladı. Top yandan auta gitti.
23'Gakpo sol çaprazda yerde kaldı. Liverpool kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
16'GGOOOOLLLLL! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.
15'Barış Alper ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
8'Gakpo sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ekitike'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
5'Ceza sahasının sağında topla buluşan Frimpong içeri ortalamak istedi. Sanchez'in ayak koyduğu top kornere çıktı.
2'Ani gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Barış'ın vuruşunda top, Alisson'un müdahalesiyle kornere gitti.
1' Karşılaşma başladı.
Galatasaray - Liverpool ilk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike