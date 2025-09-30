BIST 11.012
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın orta irtifa sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladığını ve ses hızının yarısından fazlasını geçtiğini duyurdu.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi KIZILELMA, test sürecinde yeni bir aşamayı daha geride bıraktı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında "Dizginlenmesi zor" ifadelerini kullandı.

KIZILELMA'nın PT-3 prototipi, orta irtifa sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu test ile birlikte uçağın aerodinamik dengesi, kontrol sistemleri ve manevra kabiliyeti orta irtifa koşullarında doğrulanmış oldu.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

