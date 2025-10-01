BIST 10.963
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, dün yerel saatle 21.59'da ülkenin Palompon'un bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında deprem meydana geldi.

​​​​​​​The Philippine Daily Inquirer yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, depremde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. açıklamasında, halka "tetikte olunması ve yerel yetkililerle işbirliği yapılması" çağrısı yaptı.

Marcos, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.

Taal yanardağında patlama

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon ise açıklamasında depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okullar boşaltıldığını bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) açıklamasına göre, başkent Manila'nın yaklaşık 70 km güneyindeki Taal yanardağında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yanardağdan yükselen duman bulutlarının, dağın kuzeybatıya yönüne doğru 2 bin 500 metre yüksekliğe eriştiği kaydedildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

