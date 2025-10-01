Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme

BBC'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi, grubun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını reddetmesinin muhtemel olduğunu belirterek teklifin, "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söyledi.

Bu yetkili, Hamas'ın, Trump'ın planının temel koşullarından biri olan silahsızlanma ve silahların teslimi teklifini kabul etmesinin pek olası olmadığı belirtti.

Hamas'ın ayrıca Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına karşı çıktığı ve bunu yeni bir işgal biçimi olarak gördüğü söyleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Trump'ın planını kabul etti. Hamas ise henüz resmi bir yanıt vermedi.

Hamas teklifi inceliyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Beyaz Saray'ın teklifini "sorumlu bir şekilde" incelediğini söyledi.

Hamas görüşmeleri konusunda bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, görüşmelere grubun hem Gazze içindeki hem de dışındaki liderlerinin dahil olduğunu söyledi.

Grubun bölgedeki askeri komutanı İzzeddin el-Haddad'ın, önerilen planı kabul etmek yerine savaşmaya devam etmekte kararlı olduğu düşünülüyor.

Gazze dışındaki Hamas yetkilileri, rehineler üzerinde doğrudan kontrole sahip olmadıkları için son zamanlarda görüşmelerde dışlanmış durumdalar.

Birkaç gün sürmesi beklenen Hamas görüşmelerine diğer Filistinli gruplar da katılıyor.

7 Ekim saldırısında yer alan ve daha önce bazı İsraillileri rehin tutan Filistin İslami Cihad (PIJ) silahlı grubu, 30 Eylül Salı günü planı reddetti.

Hamas açısından en önemli sorunlardan birinin, planın tüm rehineleri tek seferde teslim etmeyi gerektirmesi olduğu düşünülüyor; bu da ellerindeki tek pazarlık kozunu vermeleri anlamına geliyor.

Trump'ın Gazze planı

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceği, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceği, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağı yazılı. Gazze'nin tarafsız Filistin komitesi tarafından yönetileceğini ve komitenin yeni bir uluslararası geçiş kurulu tarafından gözetim altında olacağını ve en tepede ABD Başkanı Trump'ın olacağı belirtiliyor.