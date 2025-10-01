BIST 10.963
DOLAR 41,59
EURO 49,02
ALTIN 5.163,25
HABER /  DÜNYA

Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme

Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme

BBC'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi, grubun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını reddetmesinin muhtemel olduğunu belirterek teklifin, "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söyledi.

Abone ol

Bu yetkili, Hamas'ın, Trump'ın planının temel koşullarından biri olan silahsızlanma ve silahların teslimi teklifini kabul etmesinin pek olası olmadığı belirtti.

Hamas'ın ayrıca Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasına karşı çıktığı ve bunu yeni bir işgal biçimi olarak gördüğü söyleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Trump'ın planını kabul etti. Hamas ise henüz resmi bir yanıt vermedi.

Hamas teklifi inceliyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Beyaz Saray'ın teklifini "sorumlu bir şekilde" incelediğini söyledi.

Hamas görüşmeleri konusunda bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, görüşmelere grubun hem Gazze içindeki hem de dışındaki liderlerinin dahil olduğunu söyledi.

Grubun bölgedeki askeri komutanı İzzeddin el-Haddad'ın, önerilen planı kabul etmek yerine savaşmaya devam etmekte kararlı olduğu düşünülüyor.
Gazze dışındaki Hamas yetkilileri, rehineler üzerinde doğrudan kontrole sahip olmadıkları için son zamanlarda görüşmelerde dışlanmış durumdalar.

Birkaç gün sürmesi beklenen Hamas görüşmelerine diğer Filistinli gruplar da katılıyor.

7 Ekim saldırısında yer alan ve daha önce bazı İsraillileri rehin tutan Filistin İslami Cihad (PIJ) silahlı grubu, 30 Eylül Salı günü planı reddetti.
Hamas açısından en önemli sorunlardan birinin, planın tüm rehineleri tek seferde teslim etmeyi gerektirmesi olduğu düşünülüyor; bu da ellerindeki tek pazarlık kozunu vermeleri anlamına geliyor.

Trump'ın Gazze planı

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceği, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceği, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağı yazılı. Gazze'nin tarafsız Filistin komitesi tarafından yönetileceğini ve komitenin yeni bir uluslararası geçiş kurulu tarafından gözetim altında olacağını ve en tepede ABD Başkanı Trump'ın olacağı belirtiliyor.

İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planını Netanyahu ile açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!
Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!
Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı
Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında