UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı.Real Madrid'in deplasmanda Kairat'ı 5-0 yendiği maçta Kylian Mbappe hat-trick yaptı

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 9 maç yapıldı.

Galatasaray, sahasında Liverpool'u 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kazak ekibi Kairat, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Konuk ekip, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçerken, 52. ve 73. dakikada aynı oyuncuyla farkı üçe çıkardı. Maçın 83. dakikasında Eduardo Camavinga ve 90+3'de Brahim Diaz ile iki gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün pasını verdi.

Real Madrid 6 puanla 2. sıraya yükselirken Kairat ise 0 puanla son sırada yer aldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

