BIST 10.963
DOLAR 41,59
EURO 49,02
ALTIN 5.163,25
HABER /  EKONOMİ

Rüzgar kaynağına dayalı elektrik eretimi başvurularında yeni düzenleme

Rüzgar kaynağına dayalı elektrik eretimi başvurularında yeni düzenleme

Rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde, ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Ön lisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgar türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil taleplerinde, bilgi formunda yer alan ünite koordinatlarının, rüzgar türbinlerinin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek rotor kanat çapının oluşturduğu alanın ve elektrik depolama tesisi yerinin ön lisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde bulunması gerekecek.

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamındaki tadil başvurularına ilişkin ön lisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrol edilerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulacak.

Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi halinde, tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı, soyadı, temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekaletnameleri, temsil ve ilzam için yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri bulundurulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Filipinler'de can pazarı! 6,9 şiddetinde depremde can kaybı 61'e çıktı...
Filipinler'de can pazarı! 6,9 şiddetinde depremde can kaybı 61'e çıktı...
Mecliste yeni yasama yılı başlıyor, 2 partiden boykot kararı! Erdoğan ne diyecek?
Mecliste yeni yasama yılı başlıyor, 2 partiden boykot kararı! Erdoğan ne diyecek?
Zelenskiy'den Zaporijya uyarısı: Nükleer santrale 7 gündür elektrik verilemiyor
Zelenskiy'den Zaporijya uyarısı: Nükleer santrale 7 gündür elektrik verilemiyor
İstanbul'da esrarengiz cinayet! Üzerindeki yelek dikkat çekti
İstanbul'da esrarengiz cinayet! Üzerindeki yelek dikkat çekti
CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
Okan Buruk'tan Liverpool galibiyeti açıklaması
Okan Buruk'tan Liverpool galibiyeti açıklaması
Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi filo üzerinde drone sayısı arttı
Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi filo üzerinde drone sayısı arttı
Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme
Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi