İstanbul'da esrarengiz cinayet! Üzerindeki yelek dikkat çekti

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlenemezken, üzerindeki "polis" yazılı yelek dikkat çekti.

Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan cadde üzerinde polis bir süre inceleme yaptı.

Üzerinde "polis" yazılı bir yelek olduğu görülen kişinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

