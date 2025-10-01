BIST 10.963
HABER /  DÜNYA

Operasyon başlatıldı! Münih'te art arda patlama sesleri duyuldu...

Almanya'nın Münih kentinde art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Polis, bölgedeki patlama ve yangınlar nedeniyle operasyon başlattı. Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre patlamalar, bir kişinin evini tuzaklayarak ateşe verip intihar etmesi sonucu meydana geldi.

Münih'in kuzeyinde sabahın erken saatlerinden bu yana polis ve itfaiye ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Bölgede özel birlikler ile bomba imha uzmanları da görev alıyor. Bild'in aktardığına göre, olay sırasında art arda patlamalar meydana geldi ve silah sesleri duyuldu.

YANMIŞ OTOBÜS VE CESET BULUNDU

Olay mahallinde yol kenarında tamamen yanmış bir otobüs tespit edildi, aracın önünde yangın söndürme köpüğünden oluşan kalın bir tabaka görüldü. Bölgede ayrıca bir erkek cesedi bulundu.

Hayatını kaybeden kişinin ailesine ait evi patlayıcılarla tuzakladığı, ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği değerlendirildi. En az bir kişinin daha kurşun yaralarıyla bulunduğu kaydedildi.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Olayın yaşandığı adresin Münih'in kuzeyindeki Lerchenauer Strasse olduğu açıklandı. Polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, çevre sakinleri ve sürücülere bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

OKTOBERFEST İLE İLGİSİ YOK

Olay yerine yakın bölgelerden yoğun duman bulutları görüldü. Polis Başmüfettişi Thomas Schelshorn,"Şu anda halk için bir tehlike yok. Ayrıca Oktoberfest ile de bir bağlantısı yok" ifadelerini kullandı.

