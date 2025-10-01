BIST 10.963
CHP, Meclis açılışına katılmayacak! Barış Yarkadaş'tan bomba iddia CHP'ye de sert tepki

CHP, Meclis açılışına katılmayacak! Barış Yarkadaş'tan bomba iddia CHP'ye de sert tepki

Barış Yarkadaş , CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki gösterdi. Geçen yılı hatırlatan Yarkadaş kararın yanlış olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Bu yıl ise “eş genel başkan” olma heveslisi İmamoğlu’nun talimatı üzerine “CHP’liler meclise girmeyecek” deniyor.CHP yönetilmiyor; savruluyor! " dedi.

Meclis yeni yasama yılına başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, özel oturuma katılmama kararı aldı. CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Barış Yarkadaş, CHP'nin kararına tepki gösterdi. "İmamoğlu’nun talimatı üzerine “CHP’liler meclise girmeyecek” deniyor. " ifadelerini kullanan Yarkadaş "CHP milletvekilleri ile istişare bile edilmeyen bu karar yanlıştır. " dedi. Yarkadaş şunları kaydetti:

"İmamoğlu’nun talimatı üzerine..."

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl bugün meclis açılırken Cumhurbaşkanı - AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakta karşılanması talimatını verdi.

Ayağa kalkmak istemeyen CHP’li vekiller ise “bozguncu” ilan edildi.

Bu yıl ise “eş genel başkan” olma heveslisi İmamoğlu’nun talimatı üzerine “CHP’liler meclise girmeyecek” deniyor.

"CHP meclise “küsemez”"

CHP yönetilmiyor; savruluyor! CHP TBMM’yi kuran partidir. TBMM, Erdoğan’ın da Özel’in de İmamoğlu’nun da değil milletindir.

CHP meclise “küsemez.” TBMM’nin açılışına katılmamak CHP’ye hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir.

"Özgür Özel de hiç kimseyi ikna etmeyen gerekçelerin arkasına sığınmaktan artık vazgeçmelidir"

CHP milletvekilleri ile istişare bile edilmeyen bu karar yanlıştır. CHP’yi saçma bir “meşruiyet” tartışmasının içine itenler kendi gündemlerini CHP’nin gündemi haline getirmekten vazgeçmelidir. CHP kimsenin egolarını tatmin etmek zorunda değildir. Özgür Özel de hiç kimseyi ikna etmeyen gerekçelerin arkasına sığınmaktan artık vazgeçmelidir.

