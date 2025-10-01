BIST 10.963
DOLAR 41,59
EURO 49,02
ALTIN 5.163,25

4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı

|
4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı

Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların böklgede ki 4 kentte şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu...

4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

117
4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı - Resim: 2

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

217
4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı - Resim: 3

KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

317
4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı - Resim: 4

İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri...

417