4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.