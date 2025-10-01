4 kentte sarı kodlu alarm! 3 bölgede kuvvetli yağış uyarısı Kara kış kapıya dayandı
Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların böklgede ki 4 kentte şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.
KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri...