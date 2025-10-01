Ciner'e operasyonu kim sızdırdı Sabah yazarından "borsa vurgunu" iddiası SPK'ya çağrı

Sabah yazarı Dilek Güngör, Ciner Grubu'na yönelik gözaltılar öncesi bazı kişilerin önceden haber alarak borsada yüksekten malı satıp ucuzdan topladığını ileri sürerek SPK'yı harekete geçmeye çağırdı.

Can Holding soruşturması genişletilerek 28 Eylül'de Ciner Grubu'na uzanmış, “Ciner Medya'nın Can Holding’e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı” iddiasına yönelik inceleme başlatılmıştı.

Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurt dışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, aralarında Ciner’in oğlu Atilla Ciner'in de olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı, Ciner Grubu'na bağlı şirketlere yönetim kayyımı olarak atanırken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, operasyonu önceden öğrenen bazı kişilerin borsada "operasyon" yaptığını öne sürdü. "Ciner'e operasyonu kim sızdırdı" başlıklı yazısında SPK'ya çağrı yapan Güngör, şunları yazdı:

"Peki hafta sonu yaşanan operasyon öncesi ne oldu? Gelin cuma günü yaşananlara bakalım…

Piyasa değeri 80 milyon dolar seviyesinde bulunan, halka açıklık oranı yüzde 32 olan Ciner'in kontrolündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) hisselerinde Cuma günü olağan dışı hareketler vardı.

Neden olağan dışı diyorum?

Çünkü, Turgay Ciner'e ait Park Elektrik'in Borsa İstanbul'daki verilerinin tarihsel ortalamalarına bakıyorsunuz. Misal, son 3 aylık verilerine… Hissede ortalama günlük işlem hacmi 1.3 milyon adetlerle sınırlı. Hatta son 1 ayın ortalama günlük hacmi 600 bin adet. Cuma günü ise tahtada 16 milyon 760 bin lot işlem yapılmış. Hacim 448 milyon TL olmuş. Cuma günü satış yapanlardan biri elbette BofA… 1 milyon lot satmış. İşlem hacminin yüzde 20'sini yapmış.

Hatırlayın, cuma sabahı güne 26.46 TL'den başlayan Park Elektrik hisseleri 29.10 TL'yi görmüştü. Kapanışta 25.32 TL'ye gerilemişti. Günlük düşüş yüzde 4.3 olmuştu. Gün içerisinde yüzde 9.9 yükselip daha sonra yüzde 13 düşmüştü.

Bu veriler neyi gösteriyor?

Belli ki, birileri operasyonu önceden öğrendi, borsada yüksekten malı satıp ucuzdan topladı.

Bunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemesi gerekiyor.

Kim bunlar? Savcılık operasyonlarını önceden haber alıp borsada operasyon yapanlar kamuoyuna açıklanmayacak mı?

Defalarca dile getirdim. Bir kez daha yazayım. SPK, borsadaki manipülasyonlar konusunda yavaş hareket ediyor. Bence SPK Kanunu'nda bir değişiklik yapılıp, borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na resen soruşturma yetkisi tanınmalı…"