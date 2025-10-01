BIST 10.925
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.200,68
HABER /  GÜNCEL

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada flaş gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan R.S, R.K, B.M.Z, H.A, M.A, M.K, N.Y, A.E, E.A. ve T.K.K. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltındaki diğer 11 şüphelinin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, Antalyaspor Kulübü ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

