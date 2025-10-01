Bursa'da su krizi: Kesintiler başlıyor

Bursa, barajlardaki su seviyelerinin tehlikeli derecede düşmesiyle birlikte ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Kentin su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,81'e geriledi. Çınarcık Barajı'ndan takviyeye rağmen genel doluluk oranı yüzde 3,34 seviyesinde kaldı. Bu kritik durum üzerine, BUSKİ, merkez ve ilçelerde 10 gün boyunca günlük 12 saatlik planlı su kesintilerine başlayacağını duyurdu.

Abone ol

Bursa, son yılların en ağır kuraklık kriziyle mücadele ediyor. 3 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan kentin su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Kentin su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,81'e kadar düştü. Nilüfer Barajı ise tamamen kurumuş durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Çınarcık Barajı'ndan günlük 110 bin metreküp suyun Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne aktarılacağını açıkladı. Ancak bu takviye ile bile, kentin içme suyu doluluk oranı yüzde 3,34 seviyesinde kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kaynaklarının kritik durumda olduğunu belirterek, yer altı sularında da ciddi bir azalma yaşandığını ifade etti. Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının büyük kısmı Doğancı ve Nilüfer barajlarından karşılanıyordu. Ancak kuraklık nedeniyle bu oran değişti. Şu anda ihtiyacın yüzde 50'si barajlardan, yüzde 15'i pınar kaynaklarından, yüzde 35'i ise BUSKİ'ye ait derin kuyulardan sağlanıyor. Yer altı su seviyesinin 10 metreden 250 metreye kadar düşmesi, Bursa Ovası'nın kuraklığı ne kadar ağır yaşadığını gösteriyor" dedi.

Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyeye inmesinin ardından, BUSKİ planlı su kesintilerine başlayacak. Merkez ve ilçelerde 10 gün boyunca günlük 12 saatlik su kesintileri uygulanacak.