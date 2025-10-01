BIST 10.925
AYM'den avukatlar için yeni uygulama

AYM'den avukatlar için yeni uygulama

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru sürecinde yeni dönem başladı. Bireysel başvurular artık "UYAP avukat portalı" üzerinden yapılabilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni uygulamayla bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirtti.

