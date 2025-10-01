BIST 10.925
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası

Pendik Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve esnafın da katılımıyla başlatılan kampanya kapsamında, belediyeye ait tesislerin 3 günlük, esnafın ise 1 günlük geliri Gazze'ye bağışlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 46 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" programı düzenlendi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan akademisyen ve aktivist Ayçin Kantoğlu, programa görüntülü bağlanarak, yolculuğundaki son gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, buradaki konuşmasında, Pendik'in her zaman hassasiyetin en üst düzeyde olduğu ilçelerden biri olarak öne çıktığını ifade etti.

Bu hassasiyetle bir platform oluşturduklarını ve çalışma başlattıklarını dile getiren Cin, şunları kaydetti:

"Amacımız, oradaki açlık ve susuzluk çeken kardeşlerimize bir nebze de olsa destek vermektir. Bu noktadan hareketle ilk kampanyamızı başlatıyoruz. Pendik Belediyesi olarak 11 sosyal tesisimizin 3 günlük ciro gelirini Gazze'ye aktaracağız. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak bu destek, oradaki kardeşlerimize manevi bir güç olacak. Hep birlikte onların yeniden ayağa kalkmalarına vesile olacağız."

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Gazze'nin bütün dünya için bir utanç meselesi olduğuna işaret ederek, Gazze'ye gönül köprüsü kurup yardımları masum insanlara ulaştıracaklarını belirtti.

Kampanya kapsamında 10-12 Ekim'de Pendik Belediyesine bağlı 11 sosyal tesisin 3 günlük geliri Gazze'ye aktarılacak. Bunun yanı sıra Pendik esnafı, aynı tarihlerdeki bir günlük kazançlarını bağışlayarak kampanyaya destek olacak.

