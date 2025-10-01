BIST 10.925
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı

Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emre Çift, Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Şebnem Dağ Güven atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, atamalar kapsamında Emre Çift, 1 Ekim'de yeni görevine başladı. Şebnem Dağ Güven ise 5 Kasım'da görevine başlayacak.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Çift, yüksek lisans programını da Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine 2009'da başlayan Çift, 2012'den itibaren Akbank'ta strateji, dijital ve bireysel bankacılık alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerini üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Şebnem Dağ Güven de Boston College'da yüksek lisans programını tamamlamasının ardından, 2010-2012'de Akbank bünyesinde strateji, inovasyon ve ödeme sistemleri alanlarında üst düzey görevlerde bulundu. Güven, daha sonra İyzico şirketinde Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da çalıştı.​​​​​​​

