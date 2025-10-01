BIST 10.925
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.200,68
HABER /  GÜNCEL

Yediğimiz şekerde 'metal kalıntısı'! Bakanlık hemen harekete geçti

Yediğimiz şekerde 'metal kalıntısı'! Bakanlık hemen harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker fabrikalarından gelen şekerlerde 'metal kalıntısı' şikayetleri üzerine harekete geçti.

Abone ol

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle düzenlediği bir toplantıda konuşan İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç, şeker tüketicisi firmalar olarak son dönemlerde bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisinin üretimi engelleyen, üretim bantlarını durduran, şekerde 'metal kalıntısı' olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti: "Gelen şekerde metal kalıntısı oluyor. Metal dedektörleri devreye girdiğinden hattı sürekli kesiyor. Şekerde metal kalıntısı sorunu çözülemez mi? Bir sistem kurulamaz mı?"

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can, metal kalıntısının önlenmesi için yapılacak yatırımın maliyetinin yüksek olmadığını belirterek, "Ciddi bütçe istemiyor. Şeker içindeki metal için önlem alınabilir. Özel fabrikalar bu konuda çok dikkatliler ama gelenlerle ilgili üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan da sektörü izleme ve denetimi görevi gereğince sorunların çözümü noktasında adımlar attıklarını vurgulayarak, "Metal kalıntısı için hemen arkadaşlarımızı tüm fabrikalarda çalışma yapmak üzere talimatlandıracağız" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK Başkanı duyurdu! 3 yıllık üniversite geliyor
YÖK Başkanı duyurdu! 3 yıllık üniversite geliyor
Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı
Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı
Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı
Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı
Bursa'da su krizi: Kesintiler başlıyor
Bursa'da su krizi: Kesintiler başlıyor