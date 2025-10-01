BIST 10.925
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.200,68
HABER /  DÜNYA

Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'in uluslararası sularında seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze'ye 100 deniz milinden az bir mesafede olduklarını ve İsrail'in dün ilk kez filoyu denizden taciz ettiğini belirtti.

Abone ol

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan ve halihazırda Gazze'ye doğru yol alan Çelik, AA muhabirine video mesaj göndererek, yolculuklarına ilişkin son durumu paylaştı.

Çelik, yolculuklarının sürdüğünü dile getirerek, "Şu anda Gazze sahiline 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Bu arada filo dün gece ilk defa İsrail tarafından denizden taciz edildi." dedi.

İsrail ordusunun sinyal kesicilerle ve botlarla gerçekleştirdiği taciz girişimini detaylıca anlatan Çelik, "Dün gece saat 03.30'dan sonra bir bot, ana geminin etrafında tur atarak gemiyi teknolojiden mahrum bıraktı. Çünkü bu esnada gemide hiçbir teknolojik araç, internet ve güvenlik kameraları çalışmadı. Bu tacizden sonra bot, başka bir teknenin etrafında da benzer bir faaliyette bulundu ve daha sonra da uzaklaştı. Bu büyük botla birlikte civarda, filonun etrafında zodyak botlar da görüldü ve bunlarla birlikte hareket eden üzerinde insanların olduğu bir sivil yük gemisi de görüldü. Gün ışırken bu faaliyetler sonlandırıldı." diye konuştu.

"Aktivistlerin morali gayet yerinde"

Çelik, Gazze'ye yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Filo şu anda yoluna devam ediyor. Az önce de dediğim gibi Gazze'ye 100 milden daha az bir mesafedeyiz. Eğer yolculuğumuz kesintisiz devam ederse, 24 saat içerisinde bu filo Gazze'ye varmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerden de bahseden Çelik, şunları kaydetti:

"Fakat kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerle gün içerisinde filoya bir müdahale bekleniyor. Aktivistlerin morali gayet yerinde. Dünkü tacizden sonra dinlenmeye çekildi aktivistler. Çünkü bugün zinde ve dinamik olmak gerekiyordu. Herkes çok kararlı. İtalya hükümeti aktivistleri geri çekmek için çağrıda bulunsa da tahliye etme girişiminde bulunsa da kimse bu kararından vazgeçmedi. Açık sulardayız. Şu anda Gazze'ye doğru ilerliyoruz ve misyonu tamamlamak istiyor filo delegasyonu."

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı
Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı
Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı
Bursa'da su krizi: Kesintiler başlıyor
Bursa'da su krizi: Kesintiler başlıyor
Turkcell "Yapay Zeka İlkeleri"ni güncelledi
Turkcell "Yapay Zeka İlkeleri"ni güncelledi
Maduro'dan Trump'a net mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!
Maduro'dan Trump'a net mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!