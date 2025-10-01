Gazze'de açlık krizinde ölümler 455’e yükseldi

İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde açlıktan ölen Filistinlilerin sayısı 455’e çıktı. Son 24 saatte 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uyguladığı ablukadan kaynaklanan açlık krizinde hayatını kaybedenlerin sayısının 455’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 2 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık, 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin 151’inin çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze’de kıtlık ilan edilen 22 Ağustos’tan bu yana 36’sı çocuk toplam 177 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden öldüğü ifade edildi.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde temel ihtiyaç malzemeleri, su, ilaç ve hijyen ürünleri ciddi şekilde eksik. Başta çocuklar olmak üzere sivil halk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını vurguluyor.

Gazze’nin yüzde 88’i saldırılar nedeniyle yıkılırken, İsrail ordusu yerinden ettiği Filistinlileri de hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda ve çok sayıda kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kalıyor.

Yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda yaşamaya çalışıyor. Lavaboların yetersiz olduğu, hijyen malzemelerinin eksik olduğu bu alanlarda bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. İsrail ordusu ise günlük saldırılarla bu çadırları ve sivil barınakları hedef alıyor.

Gazze’deki insani kriz derinleşmeye devam ediyor ve açlık nedeniyle ölümler artıyor.