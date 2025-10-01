Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı, hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tv100 canlı yayınında yeni yasama dönemi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Trafikte yol kesme müstakil bir suç değil şuanda. Araca zarar verirse, hakaret ederse, darp varsa onun cezası var. Ama diyelim sadece yolunu kesti bir takım hakaretler yaptı. Bu müstakil suç haline getiriliyor. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olabilecek." dedi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Yargı Paketi’nde bilişim suçları, trafik ve kutlamalarda çevre düzenini bozacak hareketlere yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında pakette yer almasını istediği durumlar arasında kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar ile ilgili önemli konular olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Meclisimizde 23 yıllık AK parti iktidarında toplumun ihtiyacına yönelik yasal düzenlemeler sürekli hayata geçirildi. Yargı reformu strateji belgeleri kapsamında planlı bir reform süreci yaşadık. Sürekli reform mu diyorlar, evet reform sürekli olur. İhtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmeler yapıyoruz.

Yasa yapma yetkisi milletvekillerine ait. Biz Meclise ihtiyaç doğrultusunda talepleri iletiyoruz. Çalışmalar yapılacak uygun görülenler yasalaşacak.

11. Yargı Paketinde toplumsal barışı bozmaya yönelik suçlarla ilgili olarak bir düzenleme ihtiyacı var.Meskun mahalde ateş açmanın cezasını arttırmak lazım. Buna kuru sıkıyı da dahil etmek lazım.Buna yönelik buna önerimiz var.Yine trafikte yol kesmeye yönelik düzenlemeler olacak.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLABİLECEK

Trafikte yol kesme müstakil bir suç değil şuanda. Araca zarar verirse, hakaret ederse, darp varsa onun cezası var. Ama diyelim sadece yolunu kesti bir takım hakaretler yaptı. Bu müstakil suç haline getiriliyor. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olabilecek. Ayrıca diğer suçlarda buna ilave edilecek. Eğer aracı başka bir yere yönlendirirse o zaman 5 yıla kadar ceza almış olacak. Bu durumda caydırıcılığı arttırmış olacağız.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Özellikle 3 polisimizin şehit edilmesi olayı bizi derinden yaraladı. Orada hem internet hem bilişim alanı var. Çocukların suçtan korunması alanında alınacak tedbirler var.

Çocuk yargılaması çok önemli ve tüm dünyada konuşulan bir konu. Hem suç mağduru çocukların örselenmeden yargıda hizmet alabilmesi hem de bu çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi var. Suç işlediğinde de gerekli yaptırımlarla karşılaşması ve ıslah edilmesi tekrar topluma suç işlemeyen bir çocuk olarak kazandırılması önemli. Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinden sonra buna duyarsız kalmak mümkün değil. TCK’nın 31. Maddesi var. Çocukların ceza mevzuatı açısından nasıl yargılanacaklarına ilişkin. 3 kısma ayrılıyor çocuklar.12 yaşa kadar çocukların ceza sorumluluğu yok. Suç işlerse çocuklara özgü yaptırımlar uygulanıyor. Eğitim tedibiri tarzı gibi. 12-15 yaş arası çocuk suç işlediği zaman yetişkinlere göre cezanın yarısını alıyor.

15-18 aralığında bir çocuk suç işlemişse yetişkinlere göre 3’de 1’i indiriliyor.Cezalarına arttırılması burada başlı başına bir çözüm değil. Biz de diğer ülkelerdeki gibi çocuğun suça eğilimi, fiziki durumu, yaşı, kastın yoğunluğu gibi unsurlar değerlendirilecek.

15-18 yaş aralığındaki çocuk cezalarında hakime takdir yetkisi vermek lazım. Yasal düzenleme ortaya çıktığında, çocuklar suç işlerken özellikle onların psikolojileri önemli. Bu anlamda yapılabilecekleri milletvekillerine ilettik.

"AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Aile hukuku ile ilgili çalışmalarımız var. Sadece nafaka konusu konuşuluyor ama aile hukukunun, özellikle Medeni Kanunumuzda yer alan uzun süren boşanma davalarını kaldırmaya yönelik bir takım tedbirler alınması gerekiyor."