Almanya "kısıtlamaya rağmen" katil İsrail'e silah satmayı sürdürüyor

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e kısmi silah ihracatı yasağının ardından 2,46 milyon avro değerindeki silah sevkiyatını onayladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalif Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, hükümetin İsrail'e kısmi silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında yine Alman savunma sanayi üreticilerine, bu ülkeye en az 2,46 milyon avro değerinde silah tedarik etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Alman hükümeti, bu onayların yalnızca "diğer askeri teçhizat" için olduğunu, "savaş silahları" için olmadığını ve daha önce onaylanan ihracatın da çok küçük bir kısmını oluşturduğunu iddia etti.

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos’ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Berlin, Alman savunma sanayi üreticilerine, İsrail'e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihlerinde yaklaşık 250 milyon avro değerinde silah tedarik etmesine izin vermişti.

Hükümet, 2023’te İsrail’e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. 2023’te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 kat artmıştı.

Bu arada, Sol Parti milletvekili Lea Reisner, hükümetini İsrail'e tekrar ihracat lisansı verdiği için sert bir şekilde eleştirerek, "Alman hükümeti, İsrail'e milyonlarca dolar değerinde askeri malzemenin ihracatını onaylamaya devam ederken sözde ihracatı askıya almayla Alman halkını yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Berlin, uzun zamandır İsrail'in “sadık” destekçisi konumunda bulunurken, Alman siyasi liderler bu desteği defalarca Almanya’nın İsrail'e karşı ülkenin Nazi geçmişi ve Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna atıfta bulunarak savunuyor.

Almanya'da silah ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriliyor.

Özellikle hassas durumlarda bu kararı, başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi de alabiliyor.

Almanya’nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.

