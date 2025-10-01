Fidan, BAE’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı güçlendirmek üzere yarın BAE resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ABD'nin Gazze planı ve Suriye'de istikrarın sağlanması öncelikli konular olacak.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasının yarattığı ivmeyle birlikte, yarın (2 Ekim) BAE'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Bakanlığın edindiği bilgilere göre, temasların ana odağında kritik bölgesel ve diplomatik konular yer alacak.

Bakan Fidan'ın BAE'li muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ele alınan ve Başkan Donald Trump'ın açıkladığı çözüm önerisi de dahil olmak üzere Gazze'de acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar istişare edilecek.

Ziyaretin bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanması olacak. Bakan Fidan'ın, bu hedeflere ulaşılması için Suriye hükümetinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki ziyaretiyle stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti. Ticaret hacminin 2024 yılında yaklaşık 16 milyar dolar olarak gerçekleştiği iki ülke, YDSK toplantıları vasıtasıyla işbirliğini daha da geliştirmeyi arzuluyor.