Cem Küçük'ün KAAN iddiasına DMM'den yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) yazar Cem Küçük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN motoruyla ilgili bilgi verilmediği ya da yanlış bilgi verildiği iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yerli üretim KAAN için gereken motorların ABD'den alınamadığını açıklamasının ardından tartışma başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'den uzun vadede uçağın yerli motorla uçacağını ve çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle yürütüldüğünü açıklaması geldi.

Görgün'ün açıklamalarına rağmen medyada ve sosyal medyada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği ya da yanlış bilgi verildiği" iddiası medyada dolaşıma sokuldu.

"Açık bir dezenformasyon girişimidir"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bu iddiayı sosyal medyada gündeme getirince Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt gecikmedi. X platformundaki hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği” yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."