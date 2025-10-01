BIST 11.245
Hız denetimlerinde yeni dönem! 'Radar tuzağı' tartışmalarına son

Uzun süredir tartışmaların odağında olan radar cezalarıyla ilgili Bursa'da yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, trafik güvenliğini artırmak ve kamuoyunda oluşan 'radar tuzağı' algısını kırmak amacıyla il genelinde yapılacak olan elektronik, sabit ve seyir halindeki radar denetim noktaları ve saatleri sosyal medya hesaplarından sürücülere duyurulmaya başlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimlerine ilişkin yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından denetim yapılacak noktalar ve saatleri açıklandı.

Hız ihlallerini önlemeye yönelik planlanan kontroller, sürücülere artık sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

Böylece kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan "radar tuzağı" algısının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve can güvenliğinin korunması için denetimlerin süreceğini vurgularken, önceden paylaşılan bilgilendirmelerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Uygulama vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Birçok sürücü, "Artık gizli radar yok, kimseye tuzak kurulmadığını görmek güzel. Bu sayede herkes daha dikkatli olur" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

