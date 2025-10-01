Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım bugün 2. kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda ünlü isim de izleyici olarak yer aldı.

Barım'ın savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı tutukluluğa ilişkin beyanında Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

1-Sanığın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlar, bu raporda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler.

Adli Tıp Kurumu 11. İhtisas Dairesinin 2307 2025 tarihli raporunun sonuç kısmında yapılan tespitler ve önerilen tedavi ve işlemler birlikte nazara alındığında ayrıca tanıkların dinlenmiş oluşu, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında bu aşamadım sonra tutukluluğun ölçülü olmayacağı ve tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği değerlendirilerek sanığın CMK 109/3-a maddesi gereğince Yurt Dışına Çıkış Yasağı adli kontrol şartı ve CMK 109/3-j maddesi gereğince Konutu Terk Etmemek şeklindeki adli kontrol şartı ile TAHLİYESİNE. Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesi için ilgili CİK'e yazı YAZILMASINA,

Bu karara karşı bugünden başlamak üzere 2 hafta içerisinde dilekçe vermek suretiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz hakkının bulunduğu sanığa ve müvekkiline bildirilmesine,

2-Eksiklik bulunmadığından esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına TEVDİNE,

Bu nedenle duruşmanın mahkememiz duruşma salonunda 11.02.2026 günü yapılmasına, adli kontrol incelemesinin 19/12/2025 günü dosya üzerinden yapılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.