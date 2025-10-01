BIST 11.245
DOLAR 41,59
EURO 48,94
ALTIN 5.169,99
HABER /  GÜNCEL

Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!

Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!

Popüler restoranlar KFC ve Pizzat Hut'ın sahibi olan İş Gıda AŞ, 4,4 milyar TL borçla iflas etti. Türkiye genelinde 500 restoranı olan dev şirket mahkemeye konkordato talebiyle gitmişti.

Abone ol

Türkiye genelindeki 500'ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden eli boş döndü.

4,4 MİLYAR TL BORÇLA İFLAS ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; dünya çapındaki yemek markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding'e bağlı şirket, 4,4 milyar TL borçla iflas etti.

DEVRİ GÜNDEME GELMİŞTİ

KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding'e devredileceği gündeme gelmişti. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ'nin iflasına karar verdi.

Bu süreçte KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding'e devri söz konusu oldu. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti
Yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti diz çökmez"
Yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti diz çökmez"
Bakan Kurum Brüksel’de AB iklim eylem komiseri Hoekstra ile görüştü
Bakan Kurum Brüksel’de AB iklim eylem komiseri Hoekstra ile görüştü
Hız denetimlerinde yeni dönem! 'Radar tuzağı' tartışmalarına son
Hız denetimlerinde yeni dönem! 'Radar tuzağı' tartışmalarına son
Cem Küçük'ün KAAN iddiasına DMM'den yanıt
Cem Küçük'ün KAAN iddiasına DMM'den yanıt
Fidan, BAE’yi ziyaret edecek
Fidan, BAE’yi ziyaret edecek
Rusya'da korkutan yangın! Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisi alelere teslim oldu...
Rusya'da korkutan yangın! Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisi alelere teslim oldu...
Almanya "kısıtlamaya rağmen" katil İsrail'e silah satmayı sürdürüyor
Almanya "kısıtlamaya rağmen" katil İsrail'e silah satmayı sürdürüyor
İTO İstanbul'un eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
İTO İstanbul'un eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı, hapis cezası geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı, hapis cezası geliyor
Gazze'de açlık krizinde ölümler 455’e yükseldi
Gazze'de açlık krizinde ölümler 455’e yükseldi
Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!
Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!