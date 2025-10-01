BIST 11.245
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular

Anadolu Ajansı
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde yaşayan herkesin "Yeşilyurt" soyadını taşıması ve aynı isimlerin çokça tercih edilmesi nedeniyle yaşanan karışıklık, yeni doğan çocuklara farklı isimler verilerek çözülmeye çalışılıyor.

Kurtalan'ın 109 haneli, 746 nüfuslu Aksöğüt köyünde herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.

Herkesin akraba olduğu köyde bir de buna adaş olan kişilerin çok olması eklenince hem günlük yaşamda hem de okulda yaşanan karışıklıklar artıyor. Bu karışıklık en çok da okulda yaşanıyor.

Aksöğüt İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 144 öğrenciden 30'u taşımalı eğitim kapsamında farklı köylerden gelirken, 111 öğrenci "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.

Adaş olan bazı öğrencilerin isimleriyle numaralandırıldığı (Adı-1, Adı-2) köyde, kimi öğretmenler adaş öğrencileri "esmer", "uzun", "kısa", "sarışın" gibi sıfatlarla ayırt etmek zorunda kalıyor, bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Posta gönderilerinin sahiplerine ulaştırılmasından resmi işlemlere kadar birçok alanda yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi için denenen yöntemler de çözüm olmayınca yeni doğan çocuklara klasik isimlerin yerine nadir kullanılan Asel, Belinay, Asmina, Semine, Eslem, Mirhat ve Miran gibi yeni isimler verilmeye başlandı.

"Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak"

Muhtar Talip Yeşilyurt, AA muhabirine, köyde imam dahil herkesin akraba olduğunu ve aynı soyadını taşıdığını, okulda ve resmi kurumlarda isim benzerliği nedeniyle karışıklıklar yaşandığını söyledi.

Okulda neredeyse her sınıfta aynı ismi taşıyan birkaç öğrencinin bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Köyümüz büyük bir aile gibi. Bu nedenle çocuklara yeni isimler vermeye başladık." dedi.

"Gerçekten zorluk çekiyorduk." diyen Yeşilyurt, teknolojinin gelişmesiyle işlerin biraz kolaylaştığını ifade etti.

Yeşilyurt, "Haftada bir cuma günleri posta geliyor, beni çağırıyorlar. Saatlerce düşünüp araştırıyorum. 5 isim aynı olduğu için hane numaralarına bakıyoruz. Orayı ara, burayı ara sahibini bulana kadar zorluk çekiyoruz. Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak." diye konuştu.

